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Климкин: Россия сделала Украину полигоном
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Климкин: Россия сделала Украину полигоном 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Россия превратила Украину в полигон для дестабилизации демократии.
«То, что Россия делает в Украине — это полигон для дальнейшей дестабилизации всего демократического общества», — цитирует «Укринформ» Климкина.
По его утверждению, накануне выборов в Украине попытки расшатать ситуацию в государстве активизируются. Климкин также добавил, что «гибридная российская агрессия» против Украины позволяет Москве испытывать методы дестабилизации ситуации и в других государствах.
В марте Климкин обвинил Россию в ведении третьей мировой войны.
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