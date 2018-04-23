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Талибы в Афганистане убили 10 военных
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СМИ: в результате нападений талибов в Афганистане погибли десять военнослужащих 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
По меньшей мере десять военнослужащих стали жертвами нападений боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на северо-западе Афганистана. Об этом в понедельник со ссылкой на местные власти сообщил телеканал Ariana.
По его информации, боевики совершили две вылазки в провинции Бадгис. В ходе первого нападения погибли семь военных, которые занимались обеспечением безопасности у одного из центров регистрации избирателей. В результате второй атаки, целью которой был выбран КПП правительственных сил, погибли еще трое военнослужащих.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани официально объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года. При этом он призвал движение "Талибан" воспользоваться этой возможностью и принять участие в выборах. Однако группировка отвергла предложение властей.
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