Талибы в Афганистане убили 10 военных

СМИ: в результате нападений талибов в Афганистане погибли десять военнослужащих

По меньшей мере десять военнослужащих стали жертвами нападений боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ ) на северо-западе Афганистана . Об этом в понедельник со ссылкой на местные власти сообщил телеканал Ariana.

По его информации, боевики совершили две вылазки в провинции Бадгис. В ходе первого нападения погибли семь военных, которые занимались обеспечением безопасности у одного из центров регистрации избирателей. В результате второй атаки, целью которой был выбран КПП правительственных сил, погибли еще трое военнослужащих.