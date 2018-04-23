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ИГ призвало к нападениям на арабские страны
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ИГ призвало к нападениям на арабские страны 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Один из лидеров «Исламского государства» Абу аль-Хасан аль-Мухаджир в первом за последние 10 месяцев заявлении призвал своих сторонников к атакам на арабские страны.
Заявление аль-Мухаджира стало первым с июня 2017 года, когда он призывал к организации терактов в Европе и Северной Африке. Заявление было сделано на фоне потери «Исламским государством» позиций на своей основной территории в Сирии и Ираке.
В почти часовой аудиозаписи боевик призвал своих сторонников перенаправить гнев на лидеров арабских стран, которых он назвал «отступниками». Этот термин ИГ использует для обозначения соотечественников-суннитов, которые отклонились от своей интерпретации веры, пишет New York Times.
Аль-Мухаджира настаивает, что «нет разницы» между борьбой с лидерами Саудовской Аравии, Египта, Ирана и Палестины и их союзниками — США, Россией и странами Европы. Более того, по словам боевика, представители арабских стран заслуживают того, чтобы к ним относились более жестко, поскольку они сами «более жестоко настроены по отношению к исламу».
Тем временем «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападения смертника на центр регистрации избирателей в Кабуле в воскресенье. Жертвами теракта стал 31 человек, передает «Интерфакс».иг reuters
Выборы в парламент Афганистана и органы местного самоуправления намечены на октябрь, регистрация избирателей для участия в них началась 14 апреля.
Также на прошлой неделе Федеральной службой безопасности России была вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», планировавшего теракты в стране.
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