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К демонстрантам в Ереване присоединились военные
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Военные присоединились к протестующим в Ереване 

Рамблер 2 часа назад
В понедельник, 23 апреля, к акциям протеста в Ереване присоединились молодые люди в военной форме. Об этом сообщает PanARMENIAN.Net.
По данным агентства, среди этих мужчин есть участники «Четырёхдневной войны» 2016 года в Карабахе и миротворцы-контрактники. Они встали впереди демонстрантов в качестве живого щита.
По данным корреспондента РИА Новости, оружия у этих людей при себе нет.
Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля. Депутат парламента Армении от фракции «Елк» Никол Пашинян призвал протестующих отправиться к парламенту, они попытались прорвать оцепление у здания. Полиция применила слезоточивый газ, после чего начались стычки протестующих с силовиками.
Семнадцатого апреля Саргсяна избрали премьер-министром. После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний. Акции протеста продолжились, полиция задержала несколько сотен протестующих.
23 апреля в Ереване начали шествия несколько групп протестующих. Одна из акций стартовала у Ереванского государственного университета, в ней приняли участие студенты.
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