К демонстрантам в Ереване присоединились военные

Военные присоединились к протестующим в Ереване

В понедельник, 23 апреля, к акциям протеста в Ереване присоединились молодые люди в военной форме. Об этом сообщает PanARMENIAN.Net.

По данным агентства, среди этих мужчин есть участники «Четырёхдневной войны» 2016 года в Карабахе и миротворцы-контрактники. Они встали впереди демонстрантов в качестве живого щита.

По данным корреспондента РИА Новости, оружия у этих людей при себе нет.

Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля. Депутат парламента Армении от фракции «Елк» Никол Пашинян призвал протестующих отправиться к парламенту, они попытались прорвать оцепление у здания. Полиция применила слезоточивый газ, после чего начались стычки протестующих с силовиками.

Семнадцатого апреля Саргсяна избрали премьер-министром. После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний. Акции протеста продолжились, полиция задержала несколько сотен протестующих.

23 апреля в Ереване начали шествия несколько групп протестующих. Одна из акций стартовала у Ереванского государственного университета, в ней приняли участие студенты.