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В Крыму задержали гражданина Украины с оружием
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В Крыму задержали гражданина Украины с оружием и наркотиками 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму задержали в поселке Ленино гражданина Украины, хранившего в доме пистолет кустарного производства и наркотические вещества, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ведомство.
"В доме, где проживал мужчина, выявлены и изъяты: пистолет кустарного производства, около 50 граммов пороха, поражающие элементы, два свертка с веществом белого цвета общим весом до 2 граммов (предположительно, наркотическое средство "соль"), а также шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки", — говорится в сообщении.
Экспертиза выяснила, что оружие является огнестрельным, а кристаллическое вещество содержит наркотическое средство — производное N-метилэфедрона.
Гражданин Украины задержан и передан в правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, отметили в ведомстве.
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