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Климкин провел переговоры с Джонсоном
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Климкин и Джонсон обсудили размещение выдворенных из России дипломатов на Украине 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон встретился со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, передает "Укринформ".
"Мы успели проговорить то, что будем расширять наше сотрудничество по стратегическим коммуникациям и другим вопросам", — сказал Климкин.
Он также отметил, что в ходе встречи обсуждалась возможность размещения на территории Украины выдворенных из России британских дипломатов.
"Я говорил с Борисом на эту тему, но детали того, как это лучше сделать и в отношении скольких лиц — мы еще должны согласовать", — сообщил глава МИД Украины.
Об этом он рассказал по итогам встречи с Джонсоном.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп разозлился на помощников когда узнал, что советники дезинформировали его по вопросу числа высланных из Европы дипломатов.
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