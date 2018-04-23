Ким Чен Ын пустит США на ядерный полигон

"Ким Чен Ын в ходе недавней встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео согласился на просьбу США проинспектировать северокорейский ядерный полигон", — отмечает агентство.

По его данным, лидер КНДР в ходе беседы с Помпео также отметил, что у Пхеньяна "нет причин не заморозить работу полигона, если будет гарантирована безопасность" Севера.

Bloomberg также сообщает, что США "рассматривают различные шаги для того, чтобы проверить работу ядерных объектов" КНДР после того, как инспекторы получат официальное разрешение на доступ к ним.