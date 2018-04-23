Макрон высказал мнение о роли США в мире

Об этом он заявил в интервью Fox News

«Я думаю, что сегодня США играют очень важную роль для достижения мира в различных регионах, особенно, на Ближнем Востоке, и я думаю, что это один из последних игроков, вселяющих надежду на мир и многосторонность», — сказал он.

Директор Центра глобальных проблем ИМО МГИМО МИД России Виктор Сергеев прокомментировал в беседе с Nation News политику Макрона в отношении Сирии.