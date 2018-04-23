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Макрон рассказал о роли США в мире
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Макрон рассказал о роли США в мире 

RT на русском 2 часа назад
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал своё мнение по поводу роли США в мире.
Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Я думаю, что сегодня США играют очень важную роль для достижения мира в различных регионах, особенно, на Ближнем Востоке, и я думаю, что это один из последних игроков, вселяющих надежду на мир и многосторонность», — сказал он.
Ранее Макрон заявил, что США и союзники должны остаться в Сирии после завершения борьбы с террористической организацией «Исламское государство»* для «строительства новой страны».
Директор Центра глобальных проблем ИМО МГИМО МИД России Виктор Сергеев прокомментировал в беседе с Nation News политику Макрона в отношении Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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