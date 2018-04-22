Трамп высмеял экспертов по КНДР

Трамп высмеял экспертов, советующих ему, как договориться с КНДР

Президент США Дональд Трамп посмеялся над экспертами, которые дают ему советы о том, как договориться с КНДР . Об этом президент США написал в воскресенье в своем Twitter. "Забавно, как все те Эксперты, которые не смогли приблизиться к заключению сделки с КНДР, теперь повсеместно учат меня, как сделать это!" — написал президент США. Как стало известно 8 марта, лидер КНДР Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Республики Корея устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял. Встреча Ким Чен Ына и Трампа может состояться в мае или июне этого года.