Меркель приехала в США

В то время, как президент Франции Эмманюэль Макрон созерцал виды Вашингтона из кабины вертолета, сажал дуб на лужайке Белого дома, вкушал весеннего ягненка на косточке в поместье Джорджа Вашингтона, а затем наслаждался званым ужином со 120 вип-гостями в свою честь, канцлера Германии Ангелу Меркель, прилетевшую в США спустя три дня, ждал всего лишь "рабочий ланч". Как пишут немецкие СМИ, дело не только в том, что французский лидер посетил Соединенные Штаты с государственным визитом, предусматривающим насыщенную программу, а канцлер ФРГ приехала с рабочим.
"Дональд Трамп частенько выплескивает на Германию свои иррациональные рефлексы, и Меркель с самого начала приходится с ним непросто, ибо едва ли можно представить более противоположных политиков", — признает Spiegel Online.
Если Макрону и Трампу удавалось в течение трех дней "с большой помпой изображать братскую любовь, то в случае с Меркель никаких "обнимашек" не предвидится", — писал накануне немецкий портал, цитируя Washington Post. Ожидается, что канцлер Германии "не пробудет в США и трех часов", и после переговоров с хозяином Овального кабинета тут же вылетит обратно в Берлин. Ее предыдущий визит в гости к Трампу состоялся чуть больше года назад — в марте 2017-го. Тогда Ангеле Меркель был оказан "холодный и отстраненный прием", никакой "химии" между собеседниками не возникло. "В этот раз легче не будет", — предполагают немецкие аналитики. Повестка действительно обещает быть непростой.
Уже через несколько дней, 1 мая, истекает отсрочка, предоставленная Трампом странам Евросоюза, в отношении введенных американцами пошлин на сталь и алюминий. В Берлине надеются уговорить правительство США сделать для европейцев исключение на постоянной основе или, по крайней мере, запустить новые переговоры по этому вопросу. От торговой войны между Америкой и Европой пострадают экономики по обе стороны Атлантики, не устают повторять в ФРГ. Эта тема будет одной из главных на переговорах Меркель и Трампа. Ангеле Меркель также предстоит сделать то, что не удалось ее французскому коллеге Макрону: получить от Трампа гарантии, что США не будут дезавуировать участие в многостороннем соглашении по иранской ядерной программе. Времени осталось совсем немного: уже 12 мая президент США примет решение о том, чтобы продлить режим снятия санкций с Тегерана либо похоронить многолетние усилия мирового сообщества. Как отмечает Spiegel Online, между США и Германией произошел очевидный водораздел после того, как Берлин в отличие от Парижа и Лондона отказался участвовать в совместных с американцами ракетных ударах по Сирии. Наконец, Меркель намерена обсудить последние ограничительные меры США в отношении РФ, которые чреваты санкциями и серьезными убытками непосредственно для немецких компаний. Издание напоминает, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" "остается важной темой в конгрессе и госдепе, а Трамп надеется, что в будущем немцы будут покупать сжиженный природный газ из США".
Между тем
Министерство внутренних дел Германии, которое в этом году возглавил экс-премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер, известный своими консервативными взглядами, впервые отказалось от участия в традиционной акции "День девочек". Об этом силовое ведомство ФРГ сообщило в Twitter. Обычно "День девочек" проводится для немецких школьниц, которые могут поближе познакомиться с профессиями, которые привыкли считать "более мужскими". Между тем канцлер Германии Ангела Меркель приняла в Берлине 24 школьницы в рамках "Дня девочек". Первая женщина в истории Германии, занявшая пост федерального канцлера (в разговоре с ними признала, что "иногда бывает и впрямь непросто понять, к чему лежит душа".