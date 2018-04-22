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Макрон привезёт Трампу необычный подарок
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Макрон привезёт Трампу дуб 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News заявил, что в ходе своего визита в США преподнесёт в качестве подарка американскому лидеру Дональду Трампу дуб с севера Франции как символ долгих отношений двух стран.
«Когда наша свобода была атакована, тысячи ваших молодых людей прибыли сюда и погибли здесь за мою страну. Это история наших отношений… Поэтому я подарю вашему президенту дуб, который взят в очень символичном, особенно для ваших морпехов, месте — с севера Франции. Мы вместе посадим это (дерево. — RT) в его саду, потому что для меня это символ наших долгосрочных отношений», — объяснил он.
6 июня 1944 года союзные войска начали высадку в Нормандии, на севере Франции, открыв «второй фронт» против фашистских войск на территории Европы.
Ранее СМИ сообщали, что Макрон в ходе своего визита в Китай планировал подарить председателю КНР Си Цзиньпину кавалерийского коня.
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Комментарии15  Ещё 3 источника 
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