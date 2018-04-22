Макрон привезёт Трампу необычный подарок

Макрон привезёт Трампу дуб

«Когда наша свобода была атакована, тысячи ваших молодых людей прибыли сюда и погибли здесь за мою страну. Это история наших отношений… Поэтому я подарю вашему президенту дуб, который взят в очень символичном, особенно для ваших морпехов, месте — с севера Франции. Мы вместе посадим это (дерево. — RT) в его саду, потому что для меня это символ наших долгосрочных отношений», — объяснил он.

6 июня 1944 года союзные войска начали высадку в Нормандии, на севере Франции, открыв «второй фронт» против фашистских войск на территории Европы.