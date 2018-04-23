В США решили выполнить Парижское соглашение без Трампа

Бывший мэр Нью-Йорка , предприниматель и владелец информационного агентства Майкл Блумберг пообещал выплатить из собственных средств 4,5 миллиона долларов, которые США должны внести в рамках своих обязательств по Парижскому соглашению о сохранении климата. Об этом сообщает BBC News.

1 июня прошлого года хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. По словам Блумберга, он надеется, что Вашингтон все же вернется к этой договоренности, а пока он «чувствует ответственность за взятые обязательства», поэтому готов оплатить взнос.

Цель пакта об изменении климата — не допустить превышения глобальной средней температуры на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Парижское соглашение было подписано 197 государствами в декабре 2015 года. На данный момент его ратифицировали 147 стран, в том числе и США.

Подписывая договор в 2015 году, США обязались к 2025 году сократить объем парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, на 26 процентов по сравнению с уровнем 2005 года.

В начале 2018-го Трамп дал понять, что Вашингтон, возможно, вновь присоединится к договору, но на более выгодных условиях.