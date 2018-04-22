Защитник русских школ в Латвии заявил, что США готовят в Риге провокацию

Член Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко, защищающий право русскоязычного населения Латвии обучаться на родном языке, за несколько дней до своего ареста предупреждал о готовящейся американцами провокации. Ее предполагаемый сценарий, который ему изложил неназванный знакомый, он опубликовал на своей странице в Facebook.

В частности, отмечается, что войска НАТО с участием спецназа США могут провести в Латвии спецоперацию в рамках масштабных учений, запланированных на 12-15 мая. Прикинувшись русскими активистами, группа американцев "разыграет сценарий русского бунта" с сожжением автомобильных покрышек и распылением хлорпикрина у здания сейма. После этого, показав кадры задыхающихся депутатов по западным телеканалам, организаторы провокации заявят, что это — "реализация гибридных угроз со стороны России ", добавил правозащитник.

Гапоненко считает, что подобная "акция" может послужить поводом для демонстративных арестов американским спецназом и полицией безопасности Латвии русских активистов с помещением их во временный концлагерь на территории стадиона, а также новой волны "этнических чисток".

Несколько лидеров русского движения заявили, что считают подобный сценарий правдоподобным.

"Информация от знакомого рижского таксиста, передаю дословно: четвертый день возим американских солдат с аэропорта по гостиницам", — написал на своей странице в Facebook Владимир Линдерман, уточнив, что новые американцы сильно отличаются от тех, кто приезжал раньше, — "молчаливые, спортивные".

Спустя четыре дня после публикации поста с предупреждением о провокации, 20 апреля, полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". В субботу суд его арестовал.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. В стране единственный государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.