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Умерла супруга Джорджа Буша ‐ старшего
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Умерла супруга Джорджа Буша ‐ старшего 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент США Джордж Буш — старший лишлся супруги — Барбара Буш умерла на 93‐м году жизни, сообщает телеканал "360".
Уточняется, что о дате похорон Барбары Буш известят "как можно скорее".
Согласно сообщению телеканала CNN, супруга Буша страдала от хронического заболевания легких. Несмотря на то, что после госпитализации в конце марта она быстро поправилась, состояние ее здоровье вскоре вновь ухудшилось.
Известно, что Буш после серии госпитализаций отказалась обращаться в больницу снова и решила остаться дома. Как отметил Макграт, бывшая первая леди "стоически воспринимала свое пошатнувшееся здоровье".
Кроме того, Барбару Буш регулярно навещали ее сыновья — бывший президент США Джордж Буш — младший, а также бывший губернатор Джеб Буш.
Согласно опросу, американцы испытывали к Барбаре Буш чувство симпатии, иногда даже превосходящее уважение к Джорджу Бушу — старшему.
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