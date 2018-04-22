Умерла супруга Джорджа Буша ‐ старшего 

Бывший президент США Джордж Буш — старший лишлся супруги — Барбара Буш умерла на 93‐м году жизни, сообщает телеканал "360".
Уточняется, что о дате похорон Барбары Буш известят "как можно скорее".
Согласно сообщению телеканала CNN, супруга Буша страдала от хронического заболевания легких. Несмотря на то, что после госпитализации в конце марта она быстро поправилась, состояние ее здоровье вскоре вновь ухудшилось.
Известно, что Буш после серии госпитализаций отказалась обращаться в больницу снова и решила остаться дома. Как отметил Макграт, бывшая первая леди "стоически воспринимала свое пошатнувшееся здоровье".
Кроме того, Барбару Буш регулярно навещали ее сыновья — бывший президент США Джордж Буш — младший, а также бывший губернатор Джеб Буш.
Согласно опросу, американцы испытывали к Барбаре Буш чувство симпатии, иногда даже превосходящее уважение к Джорджу Бушу — старшему.