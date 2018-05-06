Ещё
В США стартовала акция «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В американских городах стартовала акция «Бессмертный полк» 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: ТАСС
Акция "Бессмертный полк", приуроченная к 73-й годовщине победы Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, стартовала в США. Первые марши с портретами фронтовиков прошли на Восточном побережье страны. В этом году на построение выйдут более чем в двадцати городах США.
Самое масштабное построение — в Нью-Йорке, где акция проходит уже четвертый год подряд. С фотографиями своих родных на набережную реки Гудзон вышло более тысячи человек.
"Каждый год количество людей увеличивается. В прошлом году было до полутора тысяч. Мы считаем людей по количеству штендеров с фотографиями, которые мы помогаем печатать, и по белым шарикам. В прошлом году мы заготовили полторы тысячи шариков, и все их раздали. В этом году взяли 2 тысячи и напечатали еще 400 новых штендеров", — сказал РИА Новости представитель организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.
По набережной Гудзона "однополчане" прошли до мемориала воинам, павшим во Второй мировой войне, в Бэттери-парке — к восьми колоннам с именами американских военнослужащих, погибших на полях сражений.
Акция традиционно проходит в ближайшую субботу перед 9 мая.
В стране акция проходит 5 мая в Нью-Йорке, Вашингтоне, Денвере, Бостоне, Фениксе. 6 мая марши пройдут в Сан-Франциско, Сиэтле, Орландо, Филадельфии, Сан-Диего, Чикаго, Хьюстоне, Детройте, Талахассе. В Майами акция состоится 9 мая. В этом году к ней впервые присоединились города Алабама и Канзас-сити. Также 6 мая в Сан-Франциско пройдет автопробег.
РИА Новости: последние новости
Евросоюз прокомментировал задержания на несанкционированных акциях в России Дипломаты посетили Ярошенко в тюрьме Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива
Комментарии1  Ещё 191 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оружие Путина» готово к применению266
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ643
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь73
Порошенко сообщил о «дерзких действиях» военных53
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова123
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение