В США стартовала акция «Бессмертный полк»

В американских городах стартовала акция «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк", приуроченная к 73-й годовщине победы Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, стартовала в США . Первые марши с портретами фронтовиков прошли на Восточном побережье страны. В этом году на построение выйдут более чем в двадцати городах США.

Самое масштабное построение — в Нью-Йорке , где акция проходит уже четвертый год подряд. С фотографиями своих родных на набережную реки Гудзон вышло более тысячи человек.

"Каждый год количество людей увеличивается. В прошлом году было до полутора тысяч. Мы считаем людей по количеству штендеров с фотографиями, которые мы помогаем печатать, и по белым шарикам. В прошлом году мы заготовили полторы тысячи шариков, и все их раздали. В этом году взяли 2 тысячи и напечатали еще 400 новых штендеров", — сказал РИА Новости представитель организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

По набережной Гудзона "однополчане" прошли до мемориала воинам, павшим во Второй мировой войне, в Бэттери-парке — к восьми колоннам с именами американских военнослужащих, погибших на полях сражений.

Акция традиционно проходит в ближайшую субботу перед 9 мая.