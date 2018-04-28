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Над Саудовской Аравией сбиты баллистические ракеты
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Над Саудовской Аравией сбиты баллистические ракеты 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
ПФО королевства Саудовская Аравия перехватили четыре баллистических ракеты, выпущенные повстанцами-хуситами.
Силы ПВО Саудовской Аравии заявили о перехвате четырех ракет, выпущенных с территории Йемена повстанцами-хуситами, сообщает Kuwait News Agency. Сами повстанцы через контролируемое ими агентство «Саба» заявили о пуске восьми ракет, направленных на провинцию Джизан против «экономических и наиболее важных целей».
В свою очередь представитель гражданской обороны Джизана полковник Яхья Абдулла аль-Кахтани сказал саудовскому телеканалу «Аль-Арабийя», что в результате ракетной атаки убит осколком ракеты подданный Саудовской Аравии.
Вооруженный конфликт в Йемене уже унес более 10 тысяч жизней, 2 млн человек стали беженцами.
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