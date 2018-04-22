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Испанцы стали богаче итальянцев
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МВФ: испанцы стали богаче итальянцев 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Global Look Press
Согласно данным Международного валютного фонда, ВВП на душу населения в Испании в минувшем году превысил аналогичный показатель в Италии по паритету покупательской способности. Это происходит впервые с 1998 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на отчет МВФ.
Эксперты организации прогнозируют, что через пять лет испанский показатель будет на 7 процентов выше итальянского, хотя десять лет назад Италия была впереди на 10 процентов. Более того, как предполагается, к 2023 году Италию обойдут такие страны, как Словакия и Чехия.
По словам профессора школы менеджмента при Университете Боккони в Милане Карло-Альберто Карневале Маффе, этого следовало ожидать, поскольку экономика Испании растет быстрее, чем итальянская, как минимум с 2011 года.
Огромный госдолг Италии, в соотношении к ВВП уступающий только греческому, считается одним из основных рисков для еврозоны в целом. По мнению ряда экономистов, такая ситуация сохранится, если итальянское правительство не возьмет курс на структурные реформы.
Испания же с 2015 года увеличивает ВВП быстрее, чем Германия, Франция и Великобритания, однако объем испанской экономики по-прежнему лишь на 2 процента превышает показатель 2007 года.
В конце 1990-х годов Италия, третья по величине экономика еврозоны, опережала Испанию по объему ВВП в два раза, а сейчас — на 50 процентов.
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