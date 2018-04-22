СМИ: в Белом доме боятся попасть в ловушку лидера КНДР 

В американском Белом доме с недоверием отнеслись к заявлению лидера КНДР Ким Чен Ына о приостановке ракетно-ядерных испытаний.
Помощники президента США Дональда Трампа скептически отнеслись к заявлениям северокорейского лидера Ким Чен Ына о приостановке приостановке ракетно-ядерных испытаний. Они опасаются, что Пхеньян хочет создать иллюзию готовности идти на компромисс. Об этом пишет газета The Washington Post.
По данным издания, в Белом доме считают, что «диктатор Ким Чен Ын может поставить ловушку и пообещать не отказываться от жестокой линии перед возможным саммитом двух лидером». По их словам, лидер КНДР не взял на себя никаких прямых обязательств.
В администрации Белого дома полагают, что Ким Чен Ын намерен предложить «скромные обещания», от которых можно отказаться. США он предложит «иллюзии, что он благоразумен» и намерен идти на компромисс. Теперь, как пишет издание, Вашингтону будет трудно с политической точки зрения отвергать требования Пхеньяна.
Кроме того, в США вспомнили, что Северная Корея прежде нарушала договоренности, добившись снятия ограничений.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР приостанавливает ядерные и ракетные испытания, присоединяясь к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.