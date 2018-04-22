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США и союзники отказались покидать Сирию
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США и союзники должны остаться в Сирии после разгрома ИГ*, заявил Макрон 

РИА Новости 56 минут назад
Франция, США и их союзники должны остаться в САР после разгрома ИГ*, чтобы "построить новую Сирию" и ограничить влияние Ирана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Даже после окончания войны против ИГ* США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия, Турция будут играть важную роль в создании новой Сирии. Но определять будущее, конечно, будет сирийский народ", — сказал он в интервью американскому телеканалу Fox News.
Он также отметил, что полный вывод международных сил укрепит позиции Башара Ассада и Ирана. "Они подготовят новую войну, они будут подпитывать новых террористов", — считает французский лидер.
Макрон ранее заявил, что именно он убедил Дональда Трампа не выводить американские подразделения из САР. Хозяин Белого дома, в свою очередь, говорил, что США могут "очень скоро" покинуть страну, а о мирном урегулировании "позаботятся другие".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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