Трамп заявил о фейковых результатах переговоров Америки и КНДР

США не совершала уступок КНДР в вопросах отказа от ракетно-ядерных испытаний, об этом в своем Twitter написал Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп

«Заспанный Чак Тодд с телеканала NBC , распространяющего фейковые новости, только что заявил, что мы столько всего сдали во время наших переговоров с Северной Кореей, а они вовсе не шли на уступки. Эй, мы не уступили ни в чём, и они согласились на денуклеаризацию (так здорово для всего мира), закрытие полигона и отказ от испытаний», — пишет Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что США и КНДР еще предстоит долгий путь прежде чем государства смогут договориться.