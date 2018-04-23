Ещё
Президент Южной Кореи поприветствовал заморозку ядерной программы КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Южной Кореи поприветствовал заморозку ядерной программы КНДР 

Парламентская газета 23 апреля 2018
Фото: Парламентская газета
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поприветствовал заморозку ракетно-ядерной программы КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Замораживание ядерного оружия КНДР — это важное решение для полной денуклеаризации Корейского полуострова. Это зеленый свет, который создаёт возможность успеха встреч Юга с Севером и Северной Кореи с США», — сказал Мун Чжэ Ин.
Глава КНДР Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний, тестов пусков баллистических ракет и закрытии полигона Пунгери. Северокорейский лидер отметил, что ожидает гарантий сохранения правящего режима от Южной Кореи и США за отказ от ядерной программы.
Парламентская газета: последние новости
Карен Карапетян назначен и.о. премьер-министра Армении В G7 заявили о возможности ужесточения антироссийских санкций В Кремле спрогнозировали возможные последствия поставки С-300 в Сирию
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду124
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции209
Королева красоты оказалась водителем бандитов28
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы16
Шойгу выдвинул обвинение США305
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:35
Зачем Понаровская вернулась в Россию
Шоу-бизнес
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение