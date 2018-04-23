Президент Южной Кореи поприветствовал заморозку ядерной программы КНДР 

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поприветствовал заморозку ракетно-ядерной программы КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Замораживание ядерного оружия КНДР — это важное решение для полной денуклеаризации Корейского полуострова. Это зеленый свет, который создаёт возможность успеха встреч Юга с Севером и Северной Кореи с США», — сказал Мун Чжэ Ин.
Глава КНДР Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний, тестов пусков баллистических ракет и закрытии полигона Пунгери. Северокорейский лидер отметил, что ожидает гарантий сохранения правящего режима от Южной Кореи и США за отказ от ядерной программы.