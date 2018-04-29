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Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия
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Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Korea Summit Press Pool/AP
Лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в ядерном вооружении не будет необходимости, если будет достигнуто соглашение с США об окончании войны, передает "Ренхап".
Об этом сказал представитель администрации южнокорейского президента Юн Ен Чхан.
"Если наши встречи с США будут частыми, и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем бы иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?", — привел представитель Южной Кореи слова Ким Чен Ына.
Северокорейский лидер также добавил, что "несмотря на то, что он всегда выступал против США, люди поймут, что он не является тем, кто сбросил бы ядерное оружие на США".
Ранее Ким Чен Ын заявил о намерении закрыть ядерный полигон в Пхунгери в присутствие журналистов.
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