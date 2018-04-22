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Порошенко перехвалил украинский паспорт
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Порошенко перехвалил украинский паспорт 

360tv.ru 59 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ошибся в цифрах, когда хвалился ростом ценности украинского паспорта. Об оплошности украинского лидера сообщило РИА «Новости».
Украинский лидер похвастался на свой страничке в Twitter, что ценность украинского паспорта выросла в индексе гражданств мира кампании Henley & Partners на 20 позиций. Это достижение Порошенко обусловил безвизовым режимом со странами Шенгенской зоны.
Однако позднее глава Украины сообщил, что ошибся цифрой. Так, в текущем рейтинге Украина занимает 80-е место. В прошлом страна располагалась на 99-м месте. Таким образом, ценность гражданства страны выросла не на 20, а на 19 позиций.
Лидером индекса в этом году стала Франция. Между тем, Германия спустилась на вторую строчку. За ними следуют страны Скандинавии, Исландия и Италия. Россия в этом рейтинге оказалась на 63-м месте из 209. Последние места заняли Ирак, Афганистан и Сомали.
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