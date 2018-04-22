Порошенко перехвалил украинский паспорт

Украинский лидер похвастался на свой страничке в Twitter, что ценность украинского паспорта выросла в индексе гражданств мира кампании Henley & Partners на 20 позиций. Это достижение Порошенко обусловил безвизовым режимом со странами Шенгенской зоны.

Однако позднее глава Украины сообщил, что ошибся цифрой. Так, в текущем рейтинге Украина занимает 80-е место. В прошлом страна располагалась на 99-м месте. Таким образом, ценность гражданства страны выросла не на 20, а на 19 позиций.