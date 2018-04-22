В Польше сорвали празднование дня рождения Гитлера

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В Польше задержали организаторов концерта в честь дня рождения Гитлера 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: Depositphotos / Patryk_Kosmider
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двоих организаторов концерта неофашистских музыкальных групп, который должен был пройти в ознаменование дня рождения Адольфа Гитлера, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.
"В результате операции сотрудников Агентства внутренней безопасности два человека были задержаны. Это главные организаторы концерта неофашистских групп", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что сам концерт не состоялся.
В прокуратуре отметили, что в операции приняли участие около 300 сотрудников правоохранительных органов. Во время начавшейся накануне вечером и продолжавшейся до утра операции правоохранители обыскали несколько помещений, в том числе место, где должен был быть организован концерт, а также несколько автомобилей. Были изъяты баннеры и флаги с неофашистской символикой.
В понедельник двое задержанных будут доставлены в прокуратуру, где им предъявят обвинения.
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