В Польше сорвали празднование дня рождения Гитлера

В Польше задержали организаторов концерта в честь дня рождения Гитлера

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двоих организаторов концерта неофашистских музыкальных групп, который должен был пройти в ознаменование дня рождения Адольфа Гитлера, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры

"В результате операции сотрудников Агентства внутренней безопасности два человека были задержаны. Это главные организаторы концерта неофашистских групп", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что сам концерт не состоялся.

В прокуратуре отметили, что в операции приняли участие около 300 сотрудников правоохранительных органов . Во время начавшейся накануне вечером и продолжавшейся до утра операции правоохранители обыскали несколько помещений, в том числе место, где должен был быть организован концерт, а также несколько автомобилей. Были изъяты баннеры и флаги с неофашистской символикой.

В понедельник двое задержанных будут доставлены в прокуратуру, где им предъявят обвинения.