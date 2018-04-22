Мэй обвинили в расизме

Британская оппозиция обвинила Терезу Мэй в расизме и враждебности к мигрантам

Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия раскритиковала в воскресенье премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй , обвинив ее в расизме и враждебном отношении к мигрантам. Поводом для этих высказываний ведущих представителей лейбористов стал разразившийся на этой неделе скандал по поводу миграционных сложностей и даже риска депортации, с которыми в Великобритании столкнулись люди из стран Карибского бассейна, прожившие в стране более полувека.

"Она (Тереза Мэй) отвечает за принятые законы, которые являются дискриминационными по отношению к целой группе людей, прибывших из стран Содружества, где они страдали от расизма, — сказала в эфире телеканала Sky News теневой министр по делам женщин и равных возможностей в кабинете лейбористов Даун Батлер. — Политика, которую она воплощала в жизнь, негативным образом диспропорционально отразилась на людях из стран Содружества, людей с небелым цветом кожи, и, если посмотреть на то, что представляет из себя расизм на государственном уровне, то таковой и является та политика, которую она в настоящий момент реализует".

Острая полемика в Великобритании развернулась вокруг проблем, которые испытывает люди так называемого поколения Виндраш, названного так по названию лайнера "Виндраш Эмпайр". На нем в 1948 году в Великобританию прибыли несколько сотен граждан Ямайки , за которыми последовали тысячи выходцев из других стран региона. Их иммиграция поощрялась Лондоном для восполнения нехватки в рабочей силе. В 1971 году в рамках нового иммиграционного закона они получили право бессрочно остаться в Великобритании, однако после ужесточения законодательства в 2012 году, когда Мэй была главой МВД , некоторым из них стала грозить депортация, так как они были признаны незаконными мигрантами.

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин в воскресенье возложил на премьер-министра личную ответственность за происходящее. "Скандал с поколением Виндраш показал, что британские граждане, которые приехали в нашу страну, чтобы заново отстроить ее после Второй мировой войны, столкнулись с депортациями, не сумев выполнить намеренно невыполнимые требования, установленные в рамках враждебной к мигрантам среды, созданной Терезой Мэй", — сказал он, выступая на съезде лейбористов в Уэльсе.

Призывы к отставке

В воскресенье ряд видных политиков основной оппозиционной силы призвал уйти в отставку нынешнюю главу МВД Эмбер Радд, которая сменила на этом посту Терезу Мэй. Она, как и сама премьер-министр, уже публично извинились за бюрократические препоны, с которыми столкнулись мигранты, однако оппоненты правящей Консервативной партии считают их недостаточными.

Министр юстиции Дэвид Гок, выступая в воскресенье в эфире Би-би-си высказал мнение, что, несмотря на то, что неверный подход налицо, речь об отставке главы МВД идти не может. "Нет, ее [отставки] совершенно не должно быть, потому что, если мы посмотрим на суть политики, она верная. Конечно, были существенные ошибки в том, как она воплощалась в жизнь, и я думаю, что правильно, что как министр внутренних дел, так и премьер-министр извинились за это", — сказал он.

СМИ между тем рассказывают о различных историях простых людей, пострадавших в результате скандала. Так, The Guardian сообщает о случае Джозефа Браво, родители которого привезли его в Соединенное Королевство из Ямайки в начале 1960-х годов в семилетнем возрасте. 62-летний электрик прожил всю жизнь в Великобритании, исправно платил налоги, однако в британском паспорте, на который он подал в 2010 году, ему было отказано, так как в МВД не смогли найти о нем никакой информации.

Его история очень похожа на случаи со многими другими людьми, которые прожили десятки лет в стране, но, так как они не подали за все это время на британский паспорт, они были признаны нелегальными мигрантами и помещены в центры для депортации, чтобы быть высланными в страны. Позже выяснилось, что их иммиграционные формы, которые и по сей день необходимо заполнять при въезде на территорию Великобритании, были уничтожены в 2010 году, что сделало для многих из них невозможной задачу доказать легальность пребывания в стране.