В Сети посмеялись над окучивающим картошку «Трампом»

В соцсетях появилось фото пенсионерки, похожей на лидера США Дональда Трампа : женщина стоит с тяпкой на фоне огорода. Фото вызвало ажиотаж в интернете.

Фото сельской жительницы, очень похожей на президента США Дональда Трампа, появилось на портале Reddit. Снимок опубликовал пользователь ebeka.

Публикация подписана так: «Дональд Трамп играет в гольф в своем клубе. Вест-Палм-Бич, Флорида, 2010».

В комментариях стали шутить, что фото не из прошлого, а из будущего.

«Дональд Трамп в программе защиты и переселения российских свидетелей, около 2021 года», — сыронизировал Idontevenreddit4.