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В Сети посмеялись над окучивающим картошку «Трампом»
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В Сети посмеялись над окучивающим картошку «Трампом» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В соцсетях появилось фото пенсионерки, похожей на лидера США Дональда Трампа: женщина стоит с тяпкой на фоне огорода. Фото вызвало ажиотаж в интернете.
Фото сельской жительницы, очень похожей на президента США Дональда Трампа, появилось на портале Reddit. Снимок опубликовал пользователь ebeka.
Публикация подписана так: «Дональд Трамп играет в гольф в своем клубе. Вест-Палм-Бич, Флорида, 2010».
В комментариях стали шутить, что фото не из прошлого, а из будущего.
«Дональд Трамп в программе защиты и переселения российских свидетелей, около 2021 года», — сыронизировал Idontevenreddit4.
Кто-то предположил, что Трамп гений и волшебник, сумевший перевоплотиться, чтобы потроллить Хиллари Клинтон, а другие пользователи заявили, что пенсионерка на фото «за всю жизнь трудилась больше, чем Трамп».
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