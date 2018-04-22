ВСУ открыли огонь рядом с Донецкой фильтровальной станцией, заявили в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь в непосредственной близости от Донецкой фильтровальной станции, это может привести к срыву запуска объекта, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о начале подготовки расконсервации Донецкой фильтровальной станции. До этого сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция в результате обстрелов транспорта с рабочими в этом районе была законсервирована, весь персонал был эвакуирован с территории объекта.

"Несмотря на предоставленные гарантии безопасности, вооруженные силы Украины ведут огонь в непосредственной близости от Донецкой фильтровальной станции, что может привести к срыву запуска станции", — заявил представитель ДНР.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что дежурная смена совместно с патрулем СММ ОБСЕ и представителями ДНР в СЦКК ждут устойчивого режима тишины. Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК призвали Киев немедленно прекратить огонь на данном участке и дать возможность восстановить обеспечение водоснабжением около полумиллиона мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения.