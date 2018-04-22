Ещё
В Британии собрались расширить полномочия MI5
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Британии собрались расширить полномочия MI5 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Британская полиция и MI5 получат новые жесткие полномочия для того, чтобы ускорить преследование подозреваемых в терроризме — до того, как они осуществят свои планы по совершению терактов, сообщают СМИ.
Документы, полученные британской прессой, указывают на то, что полицейские и контрразведка сможет сообщать ведомствам о подозреваемых еще до того, как их официально признают опасными для общества, пишет Sunday Times.
Правоохранители сосредоточатся на сообществах с «наиболее высокой угрозой терроризма и радикализации».
Причиной для расширения полномочий стал ряд терактов, совершенных в Британии за последний год.
Правоохранительные органы Великобритании неоднократно жаловались на недостаток служебных полномочий.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Большинство французов разочаровались Макроном США призвали Украину поднять тарифы на газ Мальчик из Гуты рассказал, как участвовал в постановочной съемке «химатаки»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой140
Россия отказалась помогать Всемирному банку360
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина168
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»474
США предложили лишить российского золота700
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:47
11-летний Хасан поможет РФ разоблачить «Белые каски»
В мире
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение