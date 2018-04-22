В Британии собрались расширить полномочия MI5

Британская полиция и MI5 получат новые жесткие полномочия для того, чтобы ускорить преследование подозреваемых в терроризме — до того, как они осуществят свои планы по совершению терактов, сообщают СМИ.

Документы, полученные британской прессой, указывают на то, что полицейские и контрразведка сможет сообщать ведомствам о подозреваемых еще до того, как их официально признают опасными для общества, пишет Sunday Times

Правоохранители сосредоточатся на сообществах с «наиболее высокой угрозой терроризма и радикализации».

Причиной для расширения полномочий стал ряд терактов, совершенных в Британии за последний год.