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Столтенберг осудил теракт в Кабуле
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Столтенберг осудил теракт у центра регистрации избирателей в Кабуле 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / John Thys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил теракт у центра регистрации избирателей в Кабуле.
Взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана в воскресенье утром. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По последним данным, погиб 31 человек, более 50 получили ранения. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.
"Я решительно осуждаю нападение на центр регистрации избирателей в Кабуле. НАТО поддерживает Афганистан в борьбе с терроризмом и за демократию", — написал генсек в Twitter.
Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в воскресенье в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. При взрыве погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.
На фоне подготовки к парламентским выборам в Афганистане уже произошел ряд инцидентов. В частности, в среду боевики радикального движения "Талибан"* похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей в провинции Гур.
Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы* ответили на предложение отказом.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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