Ещё
Белый дом заподозрил Ким Чен Ына в подготовке ловушки для Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белый дом заподозрил Ким Чен Ына в подготовке ловушки для Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
В администрации Дональда Трампа скептически восприняли заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о приостановке ракетно-ядерных испытаний, опасаясь, что Пхеньян может готовить для США политическую ловушку, создавая иллюзию готовности к компромиссу, сообщает The Washington Post.
По данным издания, в Белом доме «в приватном общении скептически реагируют на заявления Северной Кореи», ожидая, что «диктатор Ким Чен Ын может поставить ловушку и пообещать не отказываться от жесткой линии перед возможным саммитом двух лидеров», передает ТАСС.
Заявления Ким Чен Ына в Белом доме рассматривают как попытка добиться смягчения экономических санкций. Однако в американской администрации утверждают, что там хорошо помнят, как Пхеньян прежде нарушал договоренности, добившись снятия ограничений.
В команде Трампа полагают, что Ким Чен Ын намерен предложить «скромные обещания», от которых можно потом отказаться. При этом Соединенным Штатам станет труднее отвергать требования КНДР с политической точки зрения, считает издание.
Напомним, в субботу Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Соединенные Штаты и Евросоюз явно обрадовались решению Северной Кореи.
Москва же назвала обещания Ким Чен Ына реализацией плана России и Китая по КНДР.
Между тем, как отмечала газета ВЗГЛЯД, отказ Пхеньяна от ядерных испытаний стал приманкой для Трампа.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Британские СМИ назвали позывной якобы отравившего Скрипалей экс-шпиона ФСБ В Германии захотели вернуть Россию в G8 США призвали Украину поднять тарифы на газ
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку201
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»379
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия79
«Нефтяной Чернобыль»40
США предложили лишить российского золота694
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение