В Ереване начались столкновения митингующих с полицией 

Полиция в Ереване применила спецсредства к демонстрантам, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, были применены спецсредства.
В воскресенье переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Но несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера.
Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.