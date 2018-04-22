В Ереване начались столкновения митингующих с полицией

Шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, были применены спецсредства.

В воскресенье переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Но несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера.

Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.