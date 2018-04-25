Ждем с нетерпением: Госдеп США призвал к мирному переходу власти в Армении

Госдеп США призвал все стороны в Армении к конструктивному диалогу для обеспечения мирного перехода власти и заявил, что с нетерпением ждет начала «тесной работы с новым правительством».

"Предстоящие дни являются историческим моментом для народа Армении и их избранных лидеров, поскольку они начинают процесс формирования нового правительства. Мы призываем все стороны к конструктивному диалогу в рамках конституции Армении для обеспечения мирного перехода власти, который бы протекал в рамках закона", — заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Она отметила, что США ждут с нетерпением начала «тесной работы с новым правительством во многих областях, представляющий взаимный интерес», передает РИА Новости

Митинги оппозиции начались в Ереване 13 апреля в связи с выдвижением кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Оппозиция обвинила его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране и объявила 17 апреля о начале «бархатной революции». 23 апреля Серж Саргсян подал в отставку.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов занять должность премьера, если народ возложит на него такую ответственность. В то же время он уточнил, что кандидатом в премьеры или премьером должен быть только представитель «бархатной революции».

Одновременно он призвал своих сторонников к массовым акциям гражданского неповиновения.