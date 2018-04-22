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Армия Сирии выбила террористов из квартала в Дамаске
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Сирийская армия выбила террористов из квартала на юге Дамаска 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бойцы сирийской армии вместе с отрядами народного ополчения выбили террористов из квартала Эз-Зейн на южной окраине Дамаска, блокировав форпосты боевиков «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры», сообщила телестанция «Аль-Манар».
Правительственные силы сейчас продвигаются к кварталу Тадамун. Навстречу им идут войска со стороны микрорайона Хаджр-эль-Асвад. Там сосредоточены основные силы противника. На этом направлении атака сирийской армии началась после точечных ударов, нанесенных в субботу сирийскими ВВС и артиллерией по командным пунктам террористов и складам с оружием, передает ТАСС.
Численность террористов в Хаджр-эль-Асваде, Тадамуне и лагере беженцев Ярмук оценивается в 1 тыс. 220 человек.
19 апреля сообщалось, что сотни боевиков сдали оружие и начали эвакуацию из города Думейр под Дамаском.
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