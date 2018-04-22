«Путин не ценит слабость»

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что в отношениях с Россией необходимо придерживаться более жесткого курса, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика изданию Bild.

«Путин не ценит слабость», — заявила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что главная проблема в отношениях России с западными странами состоит в поисках «образа врага», который нужен именно Кремлю.

Среди факторов, которые не способствуют улучшению отношений с Россией, она упомянула «аннексию Крыма», позицию России по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе и ситуацию в Сирии.

По словам Фон дер Ляйен, давление на Россию с помощью санкций необходимо для выполнения Минских соглашений, а диалог с Москвой Европе, считает она, нужно вести «с позиции единства и силы».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает российского президента Владимира Путина сильным лидером, в отношениях с которым Западу нельзя проявлять слабость.