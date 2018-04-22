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«Путин не ценит слабость»
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«Путин не ценит слабость» 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что в отношениях с Россией необходимо придерживаться более жесткого курса, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика изданию Bild.
«Путин не ценит слабость», — заявила фон дер Ляйен.
Она также отметила, что главная проблема в отношениях России с западными странами состоит в поисках «образа врага», который нужен именно Кремлю.
Среди факторов, которые не способствуют улучшению отношений с Россией, она упомянула «аннексию Крыма», позицию России по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе и ситуацию в Сирии.
>> Макрон дал совет по общению с Путиным
По словам Фон дер Ляйен, давление на Россию с помощью санкций необходимо для выполнения Минских соглашений, а диалог с Москвой Европе, считает она, нужно вести «с позиции единства и силы».
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает российского президента Владимира Путина сильным лидером, в отношениях с которым Западу нельзя проявлять слабость.
Комментарии29  Ещё 7 источников 
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