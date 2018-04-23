Ещё
G7 выступила за сохранение антироссийских санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

G7 выступила за сохранение антироссийских санкций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Государства "большой семерки" выступают за сохранение антироссийских санкций, введенных за "неприемлемые действия России на Украине", говорится в Twitter канадского МИД.
"Министр Фриланд (глава МИД Канады — прим. ред.) и другие главы МИД "большой семерки" подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия на Украине сохранятся", — говорится в сообщении.
Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Украине.
Отношения России и западных стран ухудшились на фоне украинского кризиса и становления Крыма российским регионом. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввел санкции.
Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, проведенного на полуострове после государственного переворота на Украине. За вхождение в состав России проголосовали более 96 процентов избирателей республики Крым и свыше 95 процентов жителей Севастополя.
РИА Новости: последние новости
Константинополь не нарушит "единство православия", считают в УПЦ Министр обороны ФРГ призвала ужесточить курс в отношениях с Россией Защитник русских школ в Латвии заявил, что США готовят в Риге провокацию
Комментарии21  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США309
Масляков резко пригрозил Светлакову242
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России11
Мавзолей Ленина закроют в Москве14
Вселенский патриархат рассмотрел просьбу Порошенко о церкви40
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение