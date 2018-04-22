США призвали Украину поднять цены на газ

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан призвал Украину создать антикоррупционный суд и поднять цены на газ. Об этом он заявил на встрече с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным . Запад продолжает настаивать, чтобы Киев выполнил эти давно сформулированные требования. По мнению экспертов, американцы пытаются подыграть властям Украины, поскольку под давлением со стороны западных партнёров им будет проще решиться на этот крайне непопулярный шаг. В то же время специалисты не исключают, что при невыполнении требований США проведут ротацию в руководстве страны.

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на полях министерской встречи G7 в Торонто. В ходе беседы Салливан призвал Киев создать антикоррупционный суд и поднять цены на газ. Об этом сообщила представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Acting Secretary Sullivan urged #Ukraine to redouble reform efforts and adhere to IMF programs by adopting legislation to establish a truly independent anti-corruption court and raising gas tariffs to import parity levels. — Heather Nauert (@statedeptspox) 22 апреля 2018 г.

«Салливан призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путём принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту», — говорится в заявлении Науэрт.

Создание антикоррупционного суда и урегулирование цен на газ являются также ключевыми требованиями к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.

Так, в фонде призывают сравнять тарифы для частников и промышленных предприятий, повысив стоимость газа для населения примерно на 80%.

Что касается второго условия, МВФ требует пересмотреть законопроект о создании Антикоррупционного суда, принятый в Верховной раде в первом чтении.

Главное требование фонда — предоставление Общественному комитету международных экспертов решающего голоса при выборе судей. В варианте документа Петра Порошенко предложения экспертов носят лишь рекомендательный характер. Кроме того, МВФ настаивает на определённом количестве судей (их должно быть 50), однако в украинском варианте законопроекта их число не прописано.

«Бить по собственным потребителям»

По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, украинские власти будут обязаны поднять цены на газ.

«Украина, подписав соглашения с международными финансовыми структурами, в частности с Международным валютным фондом (МВФ), взяла на себя обязательства повышать цены на газ в том числе. Поэтому они не просто это сделают, а обязаны будут это сделать. Самое смешное, что внутри страны добывается примерно две трети газа, а на внешних рынках закупается одна треть. Но при этом они настолько «гениальные» люди, что решили идти к импортному паритету, что фактически означает бить по своим собственным потребителям. То есть сами себе выстрелили в ногу», — сказал он в беседе с RT.

Фролов предполагает, что партнёры Украины из США «подыгрывают украинскому руководству», поскольку повышение цен на газ населению можно будет объяснить их требованием, а не инициативой самого Киева.

При этом эксперт подчеркнул, что на данный момент в стране уже и так «чудовищно выросли неплатежи». И они, по его словам, продолжат увеличиваться.

«Любое повышение цен — это, с одной стороны, рост неплатежей. С другой стороны, по существующей системе — рост количества субсидируемых потребителей. По некоторым данных, таковых на Украине порядка 70%. По другим данным — 50%. Но даже половина — очень много. Это означает, что цены на газ, которые они выставили, не соответствуют возможностям потребителей. Поэтому после следующего повышения доля этих потребителей, которым потребуется субсидия, будет ещё выше. Проще говоря, это очень бедная страна, и её население физически не может платить такие цены на газ, которые есть сейчас. И тем более не сможет, когда эту цену повысят по требованию западных партнёров», — заключил Фролов.

Как отметил главы украинского представительства Международного валютного фонда (МВФ) Йоста Люнгман , именно разница в ценах на газ для населения и импортёров приводит к коррупции на Украине.

Только после создания такого суда и повышения тарифов на газ для населения МВФ будет готов предоставить Украине пятый транш в размере $1,9 млрд

Однако президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не намерен идти на уступки МВФ по законопроекту о создании антикоррупционного суда. По его мнению, желание «иностранных доноров» влиять на состав судей нарушает суверенитет Украины.

«Замена политических персонажей»

В случае невыполнения требований по повышению цен на газ и созданию антикоррупционного суда США могут пойти на замену в украинской политической верхушке, считает экономист и политолог Александр Дудчак

«США, судя по всему, проводят такую политику, которая подразумевает сохранение нынешнего курса Украины, но при замене отдельных политических деятелей, верхушки политической власти для того, чтобы выпустить пар народа, и с другой стороны — для того, чтобы Украина оставалась в русле той политики, которая проводится Соединёнными Штатами в регионе, в том числе в отношении России», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, Вашингтон заинтересован в том, чтобы Украина и дальше оставалась горячей точкой, «предметом и поводом для раздражения России».

«Они (США. — RT) просто подводят общественное мнение на Украине к следующему: мол, вот мы вам предлагали переход к демократии по всем стандартам, мы сделали всё от себя зависящее, а вот у вас отдельные личности с этим заданием не справились, они погрязли в коррупции, так что нужно поменять этих персонажей с сохранением того же курса», — отметил Дудчак.

При этом, добавил политолог, США забывают, что ответственность за всё происходящее на Украине лежит на них.

«Уход Крыма в Россию, война в Донбассе, развал экономики — это прямые последствия «майдана». А «майдан» — это произведение, в первую очередь, Соединённых Штатов. Они не осудили в 2014 году госпереворот и незаконную смену власти, а, наоборот, поддержали», — напомнил собеседник.

Между тем, немало критических замечаний в адрес Украины содержится в опубликованном докладе Госдепа США о ситуации с соблюдением прав человека в мире за 2017 год. В частности, в документе говорится, что Киев не расследует преступления против журналистов и активистов, борющихся с коррупцией. Кроме того, на Украине зафиксированы «широко распространённая» коррупция на правительственном уровне, цензура, блокировка интернет-сайтов, политически мотивированные исчезновения людей, похищения и убийства.

В докладе отмечается, что правительство в целом не смогло предпринять надлежащие шаги, чтобы провести судебный процесс или наказать большинство чиновников, совершающих преступления, что сформировало на Украине атмосферу безнаказанности».