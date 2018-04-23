На выборах Парагвае определился лидер

В Парагвае кандидат от правящей партии побеждает на выборах президента

Кандидат от правящей правой партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес побеждает на выборах президента Парагвая

По данным верховного избирательного суда южноамериканской страны, он набирает 46,9% голосов, его соперник от оппозиционного альянса "ГАНАР" Эфраин Алегре пока получает лишь 42,4% после обработки почти 70% бюллетеней.

Абдо — сын секретаря Альфредо Стесснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954-1989 годах. Его правление было отмечено массовыми репрессиями против инакомыслящих. В 2015-2016 годах Абдо занимал пост главы сената Парагвая.

Президент Парагвая избирается в одном туре голосования сроком на пять лет. Вступление в должность нового главы государства намечено на август этого года.