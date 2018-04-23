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На выборах Парагвае определился лидер
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В Парагвае кандидат от правящей партии побеждает на выборах президента 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат от правящей правой партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес побеждает на выборах президента Парагвая.
По данным верховного избирательного суда южноамериканской страны, он набирает 46,9% голосов, его соперник от оппозиционного альянса "ГАНАР" Эфраин Алегре пока получает лишь 42,4% после обработки почти 70% бюллетеней.
Абдо — сын секретаря Альфредо Стесснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954-1989 годах. Его правление было отмечено массовыми репрессиями против инакомыслящих. В 2015-2016 годах Абдо занимал пост главы сената Парагвая.
Президент Парагвая избирается в одном туре голосования сроком на пять лет. Вступление в должность нового главы государства намечено на август этого года.
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