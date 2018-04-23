В Ереване задержаны десятки человек

В Ереване задержали более 40 демонстрантов

К 23 апреля полиция Армении задержала 41 участника акций протеста. Об этом сообщается на сайте Специальной следственной службы Армении.

В службе заявили, что 11 задержанным вменяют статьи об организации, проведении и участии в незаконных собраниях, а также о применении насилия против представителей властей.

Следователи отметили, что протестующие нарушили работу учреждений, находящихся под особой защитой, и создали угрозу общественной безопасности.

«Участники незаконной акции периодически блокировали улицы, препятствовали нормальной работе государственных и других структур, организовывали массовые беспорядки и принимали участие в насилии в отношении сотрудников полиции и других лиц», — говорится в сообщении.

Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля. Депутат парламента Армении от фракции «Елк» Никол Пашинян призвал протестующих отправиться к парламенту, они попытались прорвать оцепление у здания. Полиция применила слезоточивый газ, после чего начались стычки протестующих с силовиками.

Семнадцатого апреля Саргсяна избрали премьер-министром. После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний.

Акции протеста продолжились: 23 апреля в Ереване шествия начали несколько групп демонстрантов. У Ереванского государственного университета устроили акцию студенты.