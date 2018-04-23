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В Ереване задержаны десятки человек
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В Ереване задержали более 40 демонстрантов 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
К 23 апреля полиция Армении задержала 41 участника акций протеста. Об этом сообщается на сайте Специальной следственной службы Армении.
В службе заявили, что 11 задержанным вменяют статьи об организации, проведении и участии в незаконных собраниях, а также о применении насилия против представителей властей.
Следователи отметили, что протестующие нарушили работу учреждений, находящихся под особой защитой, и создали угрозу общественной безопасности.
«Участники незаконной акции периодически блокировали улицы, препятствовали нормальной работе государственных и других структур, организовывали массовые беспорядки и принимали участие в насилии в отношении сотрудников полиции и других лиц», — говорится в сообщении.
Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля. Депутат парламента Армении от фракции «Елк» Никол Пашинян призвал протестующих отправиться к парламенту, они попытались прорвать оцепление у здания. Полиция применила слезоточивый газ, после чего начались стычки протестующих с силовиками.
Семнадцатого апреля Саргсяна избрали премьер-министром. После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний.
Акции протеста продолжились: 23 апреля в Ереване шествия начали несколько групп демонстрантов. У Ереванского государственного университета устроили акцию студенты.
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