Пушков прокомментировал отказ КНДР от ядерных испытаний

"Ким умело вовлекает США в диалог, который повышает его статус и придает ему ореол разумного лидера. Отказ от ядерных испытаний — умный шаг, тем более что ядерный потенциал уже создан", — написал Пушков.

По его словам, таким образом Ким Чен Ын снижает напряженность на Корейском полуострове, при этом не отказываясь от своего главного козыря.

Ранее в Госдуме отреагировали на прекращение ядерных испытаний в КНДР.