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Пушков прокомментировал отказ КНДР от ядерных испытаний
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Пушков прокомментировал отказ КНДР от ядерных испытаний 

Газета.Ru 1 час назад
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере заявил, что отказ от ядерных испытаний является умным шагом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
"Ким умело вовлекает США в диалог, который повышает его статус и придает ему ореол разумного лидера. Отказ от ядерных испытаний — умный шаг, тем более что ядерный потенциал уже создан", — написал Пушков.
По его словам, таким образом Ким Чен Ын снижает напряженность на Корейском полуострове, при этом не отказываясь от своего главного козыря.
Ранее в Госдуме отреагировали на прекращение ядерных испытаний в КНДР.
Также президент США Дональд Трамп прокомментировал слова Ким Чен Ына о прекращении ядерной программы.
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