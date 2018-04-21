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Саргсян призвал протестующих к диалогу
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Саргсян призвал протестующих к диалогу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Новый премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал лидера акций протеста против его назначения Никола Пашиняна к диалогу. Об этом сообщается на сайте премьера.
"Глубоко обеспокоен разворачивающимися внутриполитическими процессами. Чтобы избежать необратимых потерь я призываю депутата Национального собрания (парламента) Никола Пашиняна сесть за тол политического диалога и переговоров. Это нужно сделать незамедлительно", — говорится в сообщении.
Он также подчеркнул, что власти всегда уважали и будут уважать право граждан на мирные акции, однако происходящие процессы чреваты непредсказуемыми последствиями.
Ранее сообщалось, что в Ереване сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение полиции 100 участников акций против избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьером страны.
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