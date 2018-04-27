США показали фото со встречи Помпео и Ким Чен Ына

Белый дом представил доказательства встречи нового госсекретаря с лидером КНДР

На кадрах Помпео, занимавший на тот момент должность директора ЦРУ , и Ким пожимают друг другу руки.

17 апреля во время пресс-конференции Трамп отметил, что Вашингтон действительно «контактировал с Северной Кореей на самом высоком уровне».

Первые сообщения о планируемой встрече Трампа и Ким Чен Ына появились в начале марта. Тогда южнокорейский чиновник передал президенту США послание от лидера КНДР, в котором содержалось в том числе предложение провести совместную встречу. Белый дом приглашение принял.