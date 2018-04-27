США отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи

"Мы надеемся, что переговоры позволят добиться прогресса в достижении мира и процветания на Корейском полуострове", — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Также подчеркивается, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится "в ближайшие недели".

Ранее сообщалось, что лидеры КНДР и Республики Корея встретятся в пятницу, 27 апреля, в 3.30 по московскому времени у демаркационной линии между государствами. Ожидается, что по итогам саммита главы государств подпишут совместный документ. Также, чтобы отметить данное событие, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадят дерево.