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США отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи
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США отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
В сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс говорится, что Соединенные штаты надеются на успешные переговоры между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Заявление опубликовано в твиттере телеканала ABC.
"Мы надеемся, что переговоры позволят добиться прогресса в достижении мира и процветания на Корейском полуострове", — говорится в пресс-релизе Белого дома.
Также подчеркивается, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится "в ближайшие недели".
Ранее сообщалось, что лидеры КНДР и Республики Корея встретятся в пятницу, 27 апреля, в 3.30 по московскому времени у демаркационной линии между государствами. Ожидается, что по итогам саммита главы государств подпишут совместный документ. Также, чтобы отметить данное событие, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадят дерево.
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