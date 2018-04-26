Названа дата встречи глав КНДР и Южной Кореи

Сообщается, что после встречи лидеров стран в демилитаризованной зоне, почетная гвардия Южной Кореи сопроводит политиков на место переговоров, которые начнутся в 4.30 по московскому времени. Ожидается, что по итогам саммита лидеры стран подпишут совместный документ.

РИА «Новости» уточняет, что Ким Чен Ына будет сопровождать его сестра Ким Ё Чен, которая занимает пост начальника отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи с 2015 года.

Ранее президент Южной Кореи прокомментировал отказ КНДР от ядерных испытаний..