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Названа дата встречи глав КНДР и Южной Кореи
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Названа дата встречи глав КНДР и Южной Кореи 

Газета.Ru Только что
Фото: KCNA/Yonhap/Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Джэин встретятся в пятницу, 27 апреля, в 3.30 по московскому времени у демаркационной линии, передает Reuters.
Сообщается, что после встречи лидеров стран в демилитаризованной зоне, почетная гвардия Южной Кореи сопроводит политиков на место переговоров, которые начнутся в 4.30 по московскому времени. Ожидается, что по итогам саммита лидеры стран подпишут совместный документ.
РИА «Новости» уточняет, что Ким Чен Ына будет сопровождать его сестра Ким Ё Чен, которая занимает пост начальника отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи с 2015 года.
Ранее президент Южной Кореи прокомментировал отказ КНДР от ядерных испытаний..
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