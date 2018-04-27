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Лидеры двух Корей встретились на демаркационной линии
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Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Reuters
Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приветствовали друг друга у военно-демаркационной линии и обменялись рукопожатиями, передает корреспондент РИА Новости.
В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.
Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.
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