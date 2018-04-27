Лидеры двух Корей встретились на демаркационной линии

Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии

В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.