Лидеры двух Корей встретились на демаркационной линии

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приветствовали друг друга у военно-демаркационной линии и обменялись рукопожатиями, передает корреспондент РИА Новости.
В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.
Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.