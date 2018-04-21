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В КНДР объяснили решение о ядерных испытаниях
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В КНДР объяснили решение о ядерных испытаниях 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: EPA
Ким Чен Ын объявил о новом экономическом курсе и объяснил, почему КНДР больше не нужны ядерные испытания и испытания баллистических ракет.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально заявил о прекращении ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, а также о закрытии ядерного полигона.
Однако, по его словам, КНДР собирается сохранить свой ядерный потенциал, который является гарантом безопасности северокорейского государства и его народа.
«В условиях, когда мы завершили постановку на вооружение ядерных средств, теперь у нас исчезла необходимость в ядерных испытаниях и испытаниях баллистических ракет», — заявил Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.
В сообщении по итогам пленума также отмечается, что Пхеньян будет использовать ядерное оружие только в случае угрозы стране или ядерной провокации. Также КНДР пообещала не передавать ядерное оружие и ядерные технологии другим странам.
«Мы никогда не будем использовать ядерное оружие, если не будет ядерной угрозы нашей стране или ядерной провокации, и в любом случае мы не будем передавать ядерное оружие и ядерные технологии», — говорится в документе.
Согласно решению пленума, КНДР берет курс на развитие экономики страны, а также на «кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны».
Новый курс Северной Кореи был принят в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также перед запланированной встречей Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Президент США назвал решение КНДР приостановить ядерные испытания и закрыть ядерный испытательный полигон «большим прогрессом».
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