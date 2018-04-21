Южная Корея отреагировала на слова КНДР

Южная Корея приветствовала решение КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний, а также о закрытии ядерного испытательного полигона. Об этом говорится в заявлении администрации южнокорейского президента.
«Решение Северной Кореи — это значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова, чего желает весь мир», — приводит заявление агентство «Рёнхап».
Также в Сеуле отметили, «это создаст очень благоприятную среду для успеха» предстоящих межкорейского саммита и саммита КНДР с США.
Ранее министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что «сейчас не время» ослаблять давление на КНДР.