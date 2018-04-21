Южная Корея отреагировала на слова КНДР

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СМИ: В Британии идентифицировали ключевых подозреваемых по делу Скрипаля

Трамп прокомментировал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

Le Parisien: Асад отказался от ордена Почётного легиона после удара Франции по Сирии