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Южная Корея отреагировала на слова КНДР
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Южная Корея отреагировала на решение КНДР приостановить ядерные испытания 

RT на русском 1 час назад
Фото: EPA
Южная Корея приветствовала решение КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний, а также о закрытии ядерного испытательного полигона. Об этом говорится в заявлении администрации южнокорейского президента.
«Решение Северной Кореи — это значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова, чего желает весь мир», — приводит заявление агентство «Рёнхап».
Также в Сеуле отметили, «это создаст очень благоприятную среду для успеха» предстоящих межкорейского саммита и саммита КНДР с США.
Ранее министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что «сейчас не время» ослаблять давление на КНДР.
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