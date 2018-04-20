Раскол в Польше: даже Трамп поздравил Путина

Отец премьера Польши: даже Трамп поздравил Путина, а мы остались в стороне

«Я считаю, что Польша должна уделять больше внимания улучшению отношений с Россией. У меня есть претензии к нашим лидерам, к президенту Дуде и к моему сыну премьер-министру. После победы Владимира Путина на выборах президент России не получил из Польши поздравительной депеши», — заявил в интервью Polskie Radio отец премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, политик, известный польский диссидент и активист Корнель Моравецкий.

По его мнению, обвинения, которые тогда появились в отношении Москвы, связанные с попыткой убийства двойного агента Сергея Скрипаля, не должны были повлиять на действия Варшавы.