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Трамп захотел встретиться с Путиным
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Трамп выразил желание провести встречу с Путиным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен провести двустороннюю встречу с Путиным, поскольку верит в необходимость хороших отношений с Москвой, сообщил РИА Новости представитель Совета нацбезопасности США.
"Президент подтвердил 20 марта, что он и президент (России Владимир) Путин обсудили проведение двусторонней встречи на нескольких возможных площадках, включая Белый дом. Желание провести встречу все еще имеется, поскольку президент верит, что более хорошие отношения с Россией — в наших общих интересах. У нас пока нечего объявить, но мы дадим вам знать, как только что-то будет (известно — ред.)", — сообщил собеседник агентства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в интервью РИА Новости выразил надежду, что президент США Дональд Трамп конкретизирует свое предложение о визите российского лидера Владимира Путина в Вашингтон. Он отметил, что Путин готов к такой встрече.
Ранее Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что вероятным местом встречи может стать Вашингтон.
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