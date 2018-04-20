Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня

В России может резко подорожать сотовая связь
Российское правительство утвердило правила хранения операторами связи трафика пользователей по "пакету Яровой". Все данные, которые передаются при помощи мобильных устройств, будут сохраняться в течение 30 суток.
В России начнут летать стоя
Лоукостер «Победа» закажет для своих новых самолетов «стоячие» кресла, если такой способ перевозки будет сертифицирован и признан безопасным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакомпании.
Пентагон готовит ответ на "ракету Путина"
Министерство обороны США заключило контракт на производство и поставку прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты с компанией Lockheed Martin, передает Defence News.
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
Впервые за пять лет российский президент Владимир Путин не попал в список самых влиятельных людей по версии журнала Time. Список опубликован на сайте издания.
Порошенко пригрозил крымчанам
Президент Украины Петр Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта. Соответствующий приказ размещен на сайте Верховной рады Украины.
Латвия потребовала от России объяснений
Латвия ждёт от России объяснений в связи с тем, что Москва якобы уже дважды резервировала время для проведения учебных ракетных пусков в латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море, однако они так и не состоялись.
Жертв пожара в "Зимней вишне" стало меньше
Следователи установили, что жертвами пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стали 60 человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
Советский пулемет-ветеран заметили в Сирии
Советский 7,62-мм ротный пулемет РП-46 образца 1946 года помогает в Сирии бойцам христианских формирований противостоять террористам в населенном пункте Скальбия, расположенного к северу-западу от города Хама.
Названы страны с самым "привлекательным" гражданством
Гражданство Франции признано наиболее привлекательным в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного консалтинговой компанией Henley & Partners.