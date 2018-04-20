Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня

Главные события пятницы

В России может резко подорожать сотовая связь

Российское правительство утвердило правила хранения операторами связи трафика пользователей по "пакету Яровой". Все данные, которые передаются при помощи мобильных устройств, будут сохраняться в течение 30 суток.

В России начнут летать стоя

Лоукостер «Победа» закажет для своих новых самолетов «стоячие» кресла, если такой способ перевозки будет сертифицирован и признан безопасным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакомпании.

Пентагон готовит ответ на "ракету Путина"

Министерство обороны США заключило контракт на производство и поставку прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты с компанией Lockheed Martin, передает Defence News.

Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей

Впервые за пять лет российский президент Владимир Путин не попал в список самых влиятельных людей по версии журнала Time . Список опубликован на сайте издания.

Порошенко пригрозил крымчанам

Латвия потребовала от России объяснений

Латвия ждёт от России объяснений в связи с тем, что Москва якобы уже дважды резервировала время для проведения учебных ракетных пусков в латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море, однако они так и не состоялись.

Жертв пожара в "Зимней вишне" стало меньше

Следователи установили, что жертвами пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стали 60 человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

Советский пулемет-ветеран заметили в Сирии

Советский 7,62-мм ротный пулемет РП-46 образца 1946 года помогает в Сирии бойцам христианских формирований противостоять террористам в населенном пункте Скальбия, расположенного к северу-западу от города Хама.

Названы страны с самым "привлекательным" гражданством