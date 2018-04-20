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Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
В России может резко подорожать сотовая связь
Российское правительство утвердило правила хранения операторами связи трафика пользователей по "пакету Яровой". Все данные, которые передаются при помощи мобильных устройств, будут сохраняться в течение 30 суток.
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В России начнут летать стоя
Лоукостер «Победа» закажет для своих новых самолетов «стоячие» кресла, если такой способ перевозки будет сертифицирован и признан безопасным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакомпании.
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Пентагон готовит ответ на "ракету Путина"
Министерство обороны США заключило контракт на производство и поставку прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты с компанией Lockheed Martin, передает Defence News.
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Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
Впервые за пять лет российский президент Владимир Путин не попал в список самых влиятельных людей по версии журнала Time. Список опубликован на сайте издания.
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Порошенко пригрозил крымчанам
Президент Украины Петр Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта. Соответствующий приказ размещен на сайте Верховной рады Украины.
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Латвия потребовала от России объяснений
Латвия ждёт от России объяснений в связи с тем, что Москва якобы уже дважды резервировала время для проведения учебных ракетных пусков в латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море, однако они так и не состоялись.
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Жертв пожара в "Зимней вишне" стало меньше
Следователи установили, что жертвами пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стали 60 человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
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Советский пулемет-ветеран заметили в Сирии
Советский 7,62-мм ротный пулемет РП-46 образца 1946 года помогает в Сирии бойцам христианских формирований противостоять террористам в населенном пункте Скальбия, расположенного к северу-западу от города Хама.
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Названы страны с самым "привлекательным" гражданством
Гражданство Франции признано наиболее привлекательным в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного консалтинговой компанией Henley & Partners.
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